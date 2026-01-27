Четверых детей забрали из семьи в Ирпене из-за холода: детали громкого дела

Семья из Ирпеня / © из соцсетей

Конфликт между многодетной семьей и социальными службами в Ирпене в Киевской области получил «промежуточный финал». Соцслужбы отозвали иск о лишении родительских прав, а волонтеры нашли семье временное жилье.

Об этом сообщила депутат Ирпенского городского совета Михайлина Скорик-Шкаровская в Facebook.

Возвращение детей и новое жилье

По словам депутата, сторонам удалось найти компромисс. Родители официально согласились на сотрудничество с Центром предоставления социальных услуг Ирпенского горсовета, а соцслужбы, в свою очередь, отказались от судебных претензий по изъятию детей.

Главным препятствием для возвращения детей было состояние жилья. Пока этот вопрос решен:

Аренда квартиры: социальный фонд выделил деньги на аренду жилья для семьи на четыре месяца.

Сроки: родители смогут забрать детей в новое жилье уже на этой неделе.

Ремонт собственного дома: волонтеры, которые занимаются семьей, планируют завершить ремонт их дома на улице Лычака до лета.

Михайлина Скорик-Шкаровская подчеркнула, что комплексная поддержка (соцслужбы + волонтеры + фонды) должна помочь семье адаптироваться и избежать трудностей, с которыми они сталкивались в последние годы.

«Ценное в этой истории то, что в результате скандала семья, фонды, соцслужбы города и волонтеры нашли общий язык и договорились об общем плане действий. Главный вывод — научиться такому взаимодействию без скандалов и излишней публичности», — подытожила депутат.

Что предшествовало

Напомним, в Ирпене у одной из семей было изъято сразу четверо детей (самому младшему ребенку — 9 лет, самому старшему — 17). Руководитель Службы по делам детей и семьи городского совета Анжела Шелевей в комментарии для ТСН.ua уточнила, что дети из-за ненадлежащих и опасных условий проживания были отобраны в конце прошлого года и сейчас продолжаются судебные разбирательства — суд решит дальнейшую их судьбу. «С 2024 года эта семья попала в поле зрения соцслужб как семья со сложными жизненными обстоятельствами. В момент, когда в конце прошлого года забирали детей, в их доме было 4 градуса тепла», — говорит она.

Мать детей Екатерина Дулич в комментарии ТСН.ua рассказывала, что серьезно настроена на то, чтобы семья воссоединилась: «Дети очень хотят вернуться. Сейчас они в детском доме, там хорошие условия. С помощью волонтеров планируем сделать ремонт в доме, чтобы жить там с детьми. Муж работает в ЖЭКе, я уборщицей в маркете. Очень жду возвращения детей. Как только о них думаю, как только смотрю на фотографии, сразу хочется плакать…»