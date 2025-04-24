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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2389
Время на прочтение
1 мин

"Червона калина": как несгибаемые киевляне пережили воздушную тревогу в метро

Жители Киева скрыли от ракет и дронов в метро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев / © ТСН

В ночь на 24 апреля 2025 года враг мощно атаковал Украину и Киев дронами и ракетами.

Об этом информирует ТСН.

Киевляне ожидали отбоя воздушной тревоги в метро, которое стало для них временным убежищем.

© ТСН

Несокрушимые украинцы во время масштабной атаки врага на Киев спели "Червону калину" в метро.

В частности, песню исполнила Татьяна Ивановна – украинская певица (народное сопрано), солистка Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки (2006), народная артистка Украины (2023).

Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.

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