- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2389
- Время на прочтение
- 1 мин
"Червона калина": как несгибаемые киевляне пережили воздушную тревогу в метро
Жители Киева скрыли от ракет и дронов в метро.
В ночь на 24 апреля 2025 года враг мощно атаковал Украину и Киев дронами и ракетами.
Об этом информирует ТСН.
Киевляне ожидали отбоя воздушной тревоги в метро, которое стало для них временным убежищем.
Несокрушимые украинцы во время масштабной атаки врага на Киев спели "Червону калину" в метро.
В частности, песню исполнила Татьяна Ивановна – украинская певица (народное сопрано), солистка Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки (2006), народная артистка Украины (2023).
Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.