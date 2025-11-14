ТСН в социальных сетях

Черная пятница 2025 в MAUDAU: топовые предложения и огромные скидки до конца ноября Новости компаний

28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года — Черная пятница в онлайн-маркете MAUDAU. Рассказываем, какие категории станут хитами этого сезона и как не пропустить самые выгодные цены.

Черная пятница 2025 в MAUDAU: топовые предложения и огромные скидки до конца ноября

Официальный старт Черной пятницы 2025 в MAUDAU — 28 ноября 2025 года. Но это не однодневная акция! Распродажа со специальными ценами и скидками продлится до конца ноября, давая возможность спокойно выбрать нужное и не пропустить выгоды.

Как будет работать акция

  • 28 ноября — старт с лучшими предложениями и скидками года

  • Далее — волны с категорийными подборками, бандлами и эксклюзивными промокодами

  • Участники скидочных акций (1–17 ноября) получают специальные предложения

Такой подход позволяет не создавать искусственный ажиотаж, а дать каждому возможность купить нужное по лучшим ценам.

Топ категории Черной пятницы 2025 в MAUDAU

Онлайн-маркет повседневных штук предлагает огромный выбор товаров для дома, красоты, здоровья и быта. В Черную пятницу скидки ждут на самые востребованные позиции.

Косметика и средства для ухода

Одна из самых ожидаемых категорий! Здесь вас ждут скидки на:

  • Премиальные бренды ухода

  • Декоративную косметику

  • Уход за волосами

  • Парфюмерию и ароматическую продукцию

Эта категория традиционно бьет рекорды во время Черной пятницы, ведь качественную косметику всегда приятно купить со скидкой.

Товары для дома и быта

Все, что делает жизнь комфортнее и удобнее:

  • Текстиль для дома

  • Кухонные принадлежности

  • Организация пространства

  • Декор и аксессуары

Это идеальное время обновить домашний интерьер или купить подарки к новогодним праздникам.

Бытовая техника и электроника

Категория, где скидки особенно ощутимы:

  • Мелкая бытовая техника

  • Техника для ухода

  • Гаджеты и аксессуары

  • Бытовые помощники

Техника на Черную пятницу — это не просто скидка, это возможность купить мечту по реальной цене.

Здоровье и wellness

Инвестиция в себя по выгодной цене:

  • Витамины и добавки

  • Спортивное питание

  • Товары для фитнеса

  • Массажеры и релакс-устройства

Детские товары

Родители знают, как быстро дети растут и как много им нужно:

  • Игрушки и развивающие игры

  • Товары для младенцев

  • Детский текстиль

  • Школьные товары

Как не пропустить лучшие предложения

1. Примите участие в геймификации и получите скидочные предсказания (до 17 ноября)

Если вы еще не играли с магическим Пророкулей на сайте MAUDAU — сделайте это до 17 ноября! Участники геймификации получают эксклюзивные промокоды и персонализированные рассылки с топовыми предложениями.

2. Подпишитесь на рассылки

Email и Viber-рассылки — самый быстрый способ узнать о старте новых волн скидок, молниеносных предложениях и эксклюзивных бонусах.

3. Добавьте сайт в закладки

Черная пятница — это время, когда каждая секунда важна. Топовые позиции разлетаются быстро, поэтому у вас должен быть быстрый доступ к сайту MAUDAU.

4. Готовьте списки желаний заранее

Просмотрите ассортимент сейчас, добавьте нужное в избранное или создайте список покупок. Так вам будет легче ориентироваться 28 ноября и вы не потратите время на выбор.

5. Проверьте способы оплаты

Убедитесь, что ваши платежные данные актуальны, а любимый способ оплаты работает. В пик распродажи это сэкономит нервные клетки.

Прозрачность и честные правила

MAUDAU придерживается принципа честности: реальные скидки, прозрачные условия, без искусственного повышения цен. Черная пятница 2025 в MAUDAU — это шанс купить качественные товары по самым низким ценам года.

Участвуйте в геймификации до 17 ноября, получайте скидковидение и эксклюзивные промокоды — старт уже 28 ноября!

