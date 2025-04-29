Частный вуз купил гольф-клуб в Киеве: "Будет очень няшно"

KSE купило новый кампус — Гольф Клуб на Оболони / © Тимофей Милованов/Facebook

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Киевская школа экономики (KSE) приобрела комплекс построек гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве за $18 млн. На его базе планируется создать университетский кампус.

Об этом сообщил в Facebook президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

«KSE купило новый кампус — Гольф Клуб на Оболони. Соглашение на $18 млн, в целом инвестиция на $40 млн в реконструкцию здания, новых пространств, аудиторий, лабораторий, мейкер-спейсов, территории. Будет очень неряшливо», — написал он.

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По словам президента KSE, это самая большая инвестиция в образование в один университет в Украине за время Независимости.

«Этот кампус — для инженеров, математиков, урбанистов, психологов и всех, кто нужен Украине для устойчивости и восстановления, для возможности защитить нас и отстроить Украину. Я хочу, чтобы студенты могли приходить в большую библиотеку, учиться, читать книги и смотреть на Днепр и зеленый парк. Чтобы в Украине остались таланты, а не уехали в США, Британию, Польшу или, как раньше, в Москву. А уехавшие из Украины таланты вернулись, и были здесь, и строили Украину, а не становились частью чужого будущего», — отметил Милованов.

Что запланировано

По кампусу. По словам Милованова, KSE не отмаляется от прошлой деятельности Гольф Клуба и будет поддерживать этот спорт.

«Мы не будем отгораживаться заборами, и откроем эту часть парка для всех жителей. То, что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонским сообществом и планируем восстановить летний кинотеатр. Высоток не будет, ЖК не будет, машин ездящих по парку не будет, шашлычной и алкоголя не будет. Будет Гарвард. Для людей. Открыт. Будет развитие и качество. то, что давно должно было быть, но не было. Еще будут маленькие яхточки-парусники и академическая плотина как в Бостоне в МИТ», — подчеркнул он.

Финансирование

«По деньгам. KSE это частный университет и американская неприбыльная организация. Все деньги от международных и украинских доноров и партнеров KSE. С 2022 года доноры передали KSE Foundation около $150 млн. Для гуманитарной помощи, обороны, аптечки, дроны, БПЛА, вертолеты, образование, восстановление клиники, авто Сейчас KSE инвестирует в инфраструктуру для инженерного и математического образования Украины, то есть экономику и безопасность. В будущее Украины. Счастливое. Успешно. Мирное», — резюмировал Тимофей Милованов.

Напомним, ранее президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил выкупить у Министерства образования Киево-Могилянскую академию. Эксминистр объяснил свою идею тем, что для Минобразования Могилянка убыточна, а KSE сможет более эффективно как частный образовательный фонд управлять Могилянкой, и убытки у государства уменьшатся.