Киев
2251
1 мин

Часть Киева затянуло дымом: что произошло в Святошинском районе (видео)

Киевские власти посоветовали местным жителям закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дым в Святошинском районе Киева 23 января

Дым в Святошинском районе Киева 23 января / © скриншот с видео

В Святошинском районе Киева вспыхнул пожар на территории складов, из-за чего район Академгородка затянуло густым дымом. Власти предупредили о временном ухудшении состояния воздуха.

Об этом проинформировали Киевская городская государственная администрация и местные телеграм-каналы.

Столичные паблики опубликовали видео с дымом над зданиями в районе Академгородка.

В КГГА объяснили, что в Святошинском районе возник пожар на территории складов, и из-за этого может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха.

Столичные власти посоветовали до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

На месте пожара работают аварийно-спасательные службы.

К слову, из-за проблем в энергетике Киев определил в каждом районе опорные «Пункты незламности», где при необходимости люди смогут ночевать, получить питание и обогрев от мобильных котельных. Мэр Виталий Кличко предупредил о крайне сложной ситуации и призвал горожан сделать запасы воды, еды и лекарств, а по возможности — выехать за город к альтернативным источникам тепла.

