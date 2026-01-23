- Дата публикации
- Киев
Часть Киева затянуло дымом: что произошло в Святошинском районе (видео)
Киевские власти посоветовали местным жителям закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В Святошинском районе Киева вспыхнул пожар на территории складов, из-за чего район Академгородка затянуло густым дымом. Власти предупредили о временном ухудшении состояния воздуха.
Об этом проинформировали Киевская городская государственная администрация и местные телеграм-каналы.
Столичные паблики опубликовали видео с дымом над зданиями в районе Академгородка.
В КГГА объяснили, что в Святошинском районе возник пожар на территории складов, и из-за этого может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха.
Столичные власти посоветовали до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
На месте пожара работают аварийно-спасательные службы.
К слову, из-за проблем в энергетике Киев определил в каждом районе опорные «Пункты незламности», где при необходимости люди смогут ночевать, получить питание и обогрев от мобильных котельных. Мэр Виталий Кличко предупредил о крайне сложной ситуации и призвал горожан сделать запасы воды, еды и лекарств, а по возможности — выехать за город к альтернативным источникам тепла.