Часть Киева внезапно погрузилась в блекаут: что известно

Блэкаут в Киеве

На левом берегу Киева зафиксированы перебои с электроснабжением и водой.

Об этом сообщают местные паблики и очевидцы.

Жители Днепровского района сообщают о массовом отключении электроэнергии.

«Выключили свет в доме, рядом дома также без электричества — тьма, как во время блекаута. Снова гудят генераторы», — рассказала жительница района Анна в комментарии для ТСН.

Как утверждает Анна, свет исчез где-то в 22.48 у всего района.

Также жители сообщают о проблемах с водоснабжением.

Источники ТСН в полиции отметили, что к ним информация по этому поводу не поступала.

Перебої з електропостачанням у Києві / © Фото из открытых источников

Как сообщают в местных Telegram-каналах, предварительная причина — авария в сети.

«Киевпасстранс» предупредил о задержке движения троллейбусов №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к, 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

«Из-за отсутствия напряжения в контактной сети», — говорится в сообщении.

Момент спалаху у Києві / © Фото из открытых источников

В КГГА отметили, что из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу Киева перебои со светом и водоснабжением.

«Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в подземном пешеходном переходе Киева на Лукьяновке — на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой обрушилась часть потолка.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Специалисты объяснили, что основной причиной разрушения стали сложные погодные условия. Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего резкого потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой.

Также в Дарницком районе Киева произошел пожар в подземном паркинге жилого комплекса. Очевидцы зафиксировали, как черный дым валил из-под земли.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламя охватило один из легковых автомобилей, припаркованных на подземном уровне. В ГСЧС подтвердили, что жертв и пострадавших не было.