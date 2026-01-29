Часть Киева до сих пор без отопления: Кличко рассказал, где нет тепла

Отопление / © iStock

Реклама

По состоянию на вечер 29 января в Киеве отсутствует теплоснабжение в 454 жилых домах. Самая сложная ситуация наблюдается в Деснянском районе, в частности, на жилом массиве Троещина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первых более 100 домов», — сообщил Кличко.

Реклама

Также заверил, что коммунальщики и энергетики продолжают ликвидировать повреждения сетей, которые стали причиной отсутствия теплоснабжения.

Что известно о ситуации на Троещине в Киеве

После массированной атаки на Киев 24 января больше всего пострадала Троещина. По данным властей, на 28 января 737 жилых домов столицы до сих пор без тепла.

При продолжительных морозах Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

Поэтому жители Деснянского района в среду, 28 января, прибегли к радикальным мерам: заблокировали движение транспорта на местных автодорогах, чтобы привлечь внимание к критической ситуации в районе — длительному отсутствию света и отопления.