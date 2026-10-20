Был ли удар по Северному мосту в Киеве: что известно — заявление КМВА

Северный мост Фото иллюстративный / © УНІАН

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В Деснянском районе Киева произошел пожар в гаражах недалеко от Северного моста. Информации о поражении самого моста пока нет. Северный мост не получил ударов, в то же время движение по мосту может быть затруднено.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Усложнение движения по Северному мосту связывают с необходимостью документирования правоохранителями последствий атаки вблизи искусственного сооружения.

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«Также возможны отклонения от графика движения общественного транспорта, курсирующего по мосту. Просим пассажиров учитывать это при планировании поездок», — призвали власти.

Отметим, что ранее ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

«В Деснянском районе возгорание гаражей рядом с Северным мостом. Площадь пожара большая — 200 „квадратов“. Информации о поражении Северного моста пока нет», — сообщила спикер в комментарии РБК-Украина.

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Россия могла атаковать Северный мост в Киеве. Однако в КМВА пока не подтверждают информацию о его поражении.

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В Киеве — новые взрывы: что известно

Напомним, 20 октября под атаку попали медицинские заведения столицы. Вражеский беспилотник попал в здание в Соломенском районе. Также произошло падение обломков на здание медучреждения в Голосеевском районе. В результате атаки на столицу пострадали три человека.

Также говорилось, что сегодня, 20 октября утром, в Киеве во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских БПЛА, прозвучала серия взрывов. Впоследствии появилась информация о попадании на трассе вблизи станции метро «Теремки», а также падении БПЛА в поселке Чабаны.

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