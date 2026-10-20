ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1049
Время на прочтение
2 мин

Был ли удар по Северному мосту в Киеве: что известно — заявление КМВА

В Киеве загорелись гаражи площадью 200 кв. м у Северного моста. В КМВА заявили, что информации о поражении моста пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Был ли удар по Северному мосту в Киеве: что известно — заявление КМВА

Северный мост Фото иллюстративный / © УНІАН

Дополнено новыми материалами

В Деснянском районе Киева произошел пожар в гаражах недалеко от Северного моста. Информации о поражении самого моста пока нет. Северный мост не получил ударов, в то же время движение по мосту может быть затруднено.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Усложнение движения по Северному мосту связывают с необходимостью документирования правоохранителями последствий атаки вблизи искусственного сооружения.

«Также возможны отклонения от графика движения общественного транспорта, курсирующего по мосту. Просим пассажиров учитывать это при планировании поездок», — призвали власти.

Отметим, что ранее ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

«В Деснянском районе возгорание гаражей рядом с Северным мостом. Площадь пожара большая — 200 „квадратов“. Информации о поражении Северного моста пока нет», — сообщила спикер в комментарии РБК-Украина.

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Россия могла атаковать Северный мост в Киеве. Однако в КМВА пока не подтверждают информацию о его поражении.

В Киеве — новые взрывы: что известно

Напомним, 20 октября под атаку попали медицинские заведения столицы. Вражеский беспилотник попал в здание в Соломенском районе. Также произошло падение обломков на здание медучреждения в Голосеевском районе. В результате атаки на столицу пострадали три человека.

Также говорилось, что сегодня, 20 октября утром, в Киеве во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских БПЛА, прозвучала серия взрывов. Впоследствии появилась информация о попадании на трассе вблизи станции метро «Теремки», а также падении БПЛА в поселке Чабаны.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie