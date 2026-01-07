"Буковель" в Киеве: где прокатиться на лыжах и сколько это стоит

Лыжник / © Associated Press

Зимний отдых традиционно ассоциируется с поездками в горы, однако у жителей столицы есть альтернатива, которая не требует длительной планировки и далекой дороги. В Киеве функционируют локации, позволяющие ощутить драйв от спуска.

Об этом пишет «24 Канал».

Одной из самых популярных локаций остается горнолыжный комплекс «Протасов Яр», расположенный недалеко от центра города. Комплекс работает с 1998 года и является базой для тренировок олимпийских сборных Украины.

Инфраструктура рассчитана как на профессионалов, так и тех, кто впервые становится на лыжи или сноуборд. К услугам посетителей:

Четыре трассы разной сложности, где самая длинная достигает 500 метров, а перепад высот составляет до 80 метров.

Два подъемника: одноместный бугельный и двухместный буксировочный, ведущий к более сложной трассе.

Лыжная школа, где трудятся квалифицированные инструкторы.

Пункты проката требуемого снаряжения.

Ресторан где можно отдохнуть после физических нагрузок.

Ценовая политика сезона

Стоимость отдыха зависит от дня недели и выбранных услуг.

Скипасы и подъемники:

Три часа катания: 450 грн в будни и 550 грн в выходные/праздничные дни.

Разовый подъем: 45 грн в будни, 55 грн в выходные.

Дети до 6 лет пользуются подъемниками бесплатно.

Услуги инструктора и прокат:

Индивидуальное занятие с инструктором стоит 1000 грн в час.

Прокат снаряжения на время занятия: 400 грн для взрослого, 300 грн для ребенка.

Аренда снаряжения на весь день обойдется в 600 грн.

График работы и логистика

Комплекс принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00. Исключение составляет понедельник, когда открытие происходит в 12:00.

Добраться до «Протасового Яра» можно как на собственном авто, так и на общественном транспорте. Локация расположена недалеко от НСК «Олимпийский».

От метро «Олимпийская»: маршрутные такси №495, №450, троллейбус №40.

От метро «Вокзальная»: маршрутное такси №198.

Какие еще есть места

Кроме «Протасового Яра», киевляне могут посетить Goloseev Ski Park на склоне Голосеевского парка. Здесь также работает лыжная школа и прокат. Стоимость одного подъема составляет 50 грн в будни и 60 грн в выходные дни.

Для тех, кто ищет бесплатные варианты для катания (преимущественно на санках), доступны склоны на Лысой горе, в Гидропарке и на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

