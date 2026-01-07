- Дата публикации
"Буковель" в Киеве: где прокатиться на лыжах и сколько это стоит
Для зимнего отдыха необязательно ехать сотни километров в Карпаты, ведь полноценный горнолыжный курорт работает в самом центре столицы.
Зимний отдых традиционно ассоциируется с поездками в горы, однако у жителей столицы есть альтернатива, которая не требует длительной планировки и далекой дороги. В Киеве функционируют локации, позволяющие ощутить драйв от спуска.
Об этом пишет «24 Канал».
Одной из самых популярных локаций остается горнолыжный комплекс «Протасов Яр», расположенный недалеко от центра города. Комплекс работает с 1998 года и является базой для тренировок олимпийских сборных Украины.
Инфраструктура рассчитана как на профессионалов, так и тех, кто впервые становится на лыжи или сноуборд. К услугам посетителей:
Четыре трассы разной сложности, где самая длинная достигает 500 метров, а перепад высот составляет до 80 метров.
Два подъемника: одноместный бугельный и двухместный буксировочный, ведущий к более сложной трассе.
Лыжная школа, где трудятся квалифицированные инструкторы.
Пункты проката требуемого снаряжения.
Ресторан где можно отдохнуть после физических нагрузок.
Ценовая политика сезона
Стоимость отдыха зависит от дня недели и выбранных услуг.
Скипасы и подъемники:
Три часа катания: 450 грн в будни и 550 грн в выходные/праздничные дни.
Разовый подъем: 45 грн в будни, 55 грн в выходные.
Дети до 6 лет пользуются подъемниками бесплатно.
Услуги инструктора и прокат:
Индивидуальное занятие с инструктором стоит 1000 грн в час.
Прокат снаряжения на время занятия: 400 грн для взрослого, 300 грн для ребенка.
Аренда снаряжения на весь день обойдется в 600 грн.
График работы и логистика
Комплекс принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00. Исключение составляет понедельник, когда открытие происходит в 12:00.
Добраться до «Протасового Яра» можно как на собственном авто, так и на общественном транспорте. Локация расположена недалеко от НСК «Олимпийский».
От метро «Олимпийская»: маршрутные такси №495, №450, троллейбус №40.
От метро «Вокзальная»: маршрутное такси №198.
Какие еще есть места
Кроме «Протасового Яра», киевляне могут посетить Goloseev Ski Park на склоне Голосеевского парка. Здесь также работает лыжная школа и прокат. Стоимость одного подъема составляет 50 грн в будни и 60 грн в выходные дни.
Для тех, кто ищет бесплатные варианты для катания (преимущественно на санках), доступны склоны на Лысой горе, в Гидропарке и на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.
