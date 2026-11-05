Будет ли вода в Киеве во время отключения света / © pexels.com

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Киевские власти решили объяснить, как город готовят к отопительному сезону в условиях нестабильной работы энергосистемы и почему обычные генераторы не способны полностью закрыть потребности киевлян в воде.

Детали по поводу энергообеспечения Киева сегодня, 5 ноября, во время брифинга озвучил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Когда в Киеве будет вода во время отключения света

Многих киевлян очень волнует вопрос водоснабжения, которое исчезает в большинстве районов Киева сразу после того, как отключается электричество.

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Журналист ТСН задал вопрос, когда в Киеве сделают резервное питание водоснабжения, чтобы во время отключений электроэнергии у киевлян по крайней мере была вода.

По словам чиновника, строительство новых электростанций позволит поддерживать работу водопроводной системы во время аварийных отключений света. Впрочем, такие объекты являются дополнительным источником энергии и не могут полноценно заменить штатные сети.

«По воде: проект строительства электростанций обеспечит резервное питание для водоснабжения. И вода может и будет работать в случае отключений. Но она не может заменить штатную систему энергообеспечения объектов водоснабжения. То есть, это резерв, который должен работать на время перебоев с электроснабжением. Мы планируем, если о мощности, обеспечить еще 40 мегаватт мощности», — отметил Пантелеев.

Параллельно во всех районах столицы продолжается процесс подачи тепла в жилищный фонд. Жители некоторых домов вправе самостоятельно решать, когда именно включать отопление.

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В то же время в КГГА отмечают, что на стабильности теплоснабжения сказываются аварии на изношенных сетях и обесточивание. В случае возникновения повреждений коммунальщики обещают ликвидировать их в кратчайшие сроки.

Россия критически повредила украинские ТЭС

Напомним, энергетики ДТЭК показали последствия массированной ночной и утренней атаки РФ на украинские теплоэлектростанции 3 ноября.

В результате вражеских обстрелов оборудование ТЭС получило критические повреждения. Из-за масштаба разрушенных объектов три станции были вынуждены полностью остановить генерацию электроэнергии. Специалисты оценивают последствия ударов и определяют объемы необходимых восстановительных работ.

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