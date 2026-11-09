Будет ли бесплатный проезд в Киеве: Кличко разнес идею Зеленского и напомнил о миллиардных долгах

Городской голова Киева Виталий Кличко / © Associated Press

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Городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение президента Украины Владимира Зеленского о введении бесплатного проезда в столице. Глава города заявил о критической нехватке водителей, а также поднял вопрос о финансировании инициативы и многомиллиардном долге государства перед Киевом.

Об этом Кличко написал в Сети.

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«По поводу новой идеи центральной власти улучшения для Киева. Имею в виду „бесплатный“ проезд. Президент поручил премьеру и программу такого проезда представить (а значит, и найти деньги на нее?), и найти резерв автобусов», — говорится в заявлении городского головы.

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Он отметил, что автобусы для увеличения количества маршрутов у Киева есть, однако городу не хватает водителей. Кличко прокомментировал возможность привлечения дополнительных работников.

«Может быть, их, как и электриков, наловит полиция?..» — отметил он.

По словам главы столицы, сегодня, когда электротранспорт не работает, в Киеве количество автобусных маршрутов увеличилось до 129. На них работают 418 автобусов и 685 водителей. Кроме того, еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, использующие 680 маршруток.

Кличко сообщил, что КП «Киевпасстранс» на сегодня может дополнительно выпустить на линии еще 25 технически исправных автобусов.

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«Для этого необходимо задействовать дополнительно по меньшей мере 50 водителей категории D. Кроме того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие через определенный лимит не может забронировать новых водителей«, — обратил внимание городской голова.

Он также подчеркнул, что для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров Киеву понадобилось бы до 1020 автобусов.

Кличко заметил, что наземный транспорт не способен обеспечить такую же регулярность движения, как метро, поскольку автобусы передвигаются по улично-дорожной сети вместе с частными авто.

Отдельно городской голова Киева поднял вопрос финансирования идеи бесплатного проезда.

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«И о средствах на „бесплатное“. Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн», — сообщил Кличко.

Он пояснил, что ежегодно общественный транспорт столицы за средства городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, у которых есть льготы, установленные государством.

Городской голова также раскритиковал действия центральных властей по транспортной системе и плану стойкости Киева.

«Словом, с планом стойкости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт…» — резюмировал Кличко.

Напомним, Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и создать резерв автобусов на случай перебоев в работе метро или проблем с мостами. В ходе селекторного совещания правительство, СНБО и МВД представили варианты резервных транспортных схем и реорганизации дорожного движения. Подробности об условиях, сроках и охваченном транспорте пока не объявлены.

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