Будет больше света: в Киеве обновили графики

Отключение света

В Киеве обновили графики отключения света.

Согласно новым графикам ДТЭК, в столице света будет больше.

Обновленные графики

▪️ Группа 1.1: 00:00 до 00:30; 07:00 до 11:30; 17:30 до 21:30.

▪️ Группа 1.2: 00:00 до 04:00; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30.

▪️Группа 2.1: 00:00 до 00:30; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30.

▪️Группа 2.2: 00:00-00:30; 08:00-11:30; 17:30–21:30.

▪️Группа 3.1: 00:00-04:00; 06:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️ Группа 3.2: 00:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️ Группа 4.1: 00:00-04:00; 06:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️Группа 4.2: 00:00-04:00; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️ Группы 5.1 и 5.2: 03:30-11:00; 14:00–18:00.

▪️Группы 6.1 и 6.2: 03:30-11:00; 14:00–18:00.

