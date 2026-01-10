Резкое похолодание в Украине / © Reuters

Повторение в Киеве такой же коммунальной катастрофы, которая произошла в Алчевске зимой 2006 года, возможно только локально — в отдельных домах, но никак не в целом городе.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телеканала «Киев24».

Он напомнил, что 20 лет назад в Алчевске из-за аномальных морозов система отопления города просто «замерзла»: вода в трубах превратилась в лед, а сами трубы разорвались.

По словам Закревского, повторение «Алчевского сценария» в Киеве возможно максимум в 10% жилого фонда, но даже в этом есть большие сомнения.

«Вообще я уверен, что его [„Алчевского сценария“] не произойдет… Какие-то конкретные дома — это, вот, может быть», — добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что такой катастрофы не произошло бы и в 2006 году в Алчевске, если бы тогда были соблюдены нормы и при охлаждении стен в домах до +5°C из системы отопления спустили бы воду.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко объяснил, что слив воды из систем отопления в Киеве не означает длительного отключения теплоснабжения в домах киевлян. Это обычная техническая процедура для проведения аварийно-ремонтных работ во время морозов.