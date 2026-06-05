Брызгали газом и били руками: в Киеве будут судить сотрудников ТЦК, напавших на ветерана на протезах

Ветеран Артем Мороз / © скриншот с видео

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум участникам группы оповещения, совершившим нападение на ветерана на протезах во время проверки военно-учетных документов.

Об этом сообщила полиция Киева.

Резонансный инцидент произошел еще 21 мая в Шевченковском районе столицы. Как установило досудебное расследование, конфликт возник вечером по улице Стеценко, где группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП остановила автомобиль для проверки документов водителя.

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Газ и удары руками: как разворачивался конфликт

По данным следствия, во время общения между участниками группы оповещения и водителем, который оказался ветераном, разразился спор о прохождении военной службы. Конфликт быстро перерос в физическое насилие. 35-летний военнослужащий ТЦК нанес ветерану несколько ударов руками по телу. 38-летний член добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ) применил против ветерана слезоточивый газ.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим повреждения в виде синяков относятся к категории легких телесных повреждений», — отметили в полиции Киева.

Что грозит нападавшим

Дознаватели Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры официально объявили фигурантам о подозрении.

Действия представителя ТЦК и члена ДФТГ квалифицированы по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Сейчас досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Напомним, в Шевченковском районе столицы 21 мая представители группы оповещения избили действующего военного с инвалидностью I группы Артема Мороза, заставив его жену под угрозами удалить запись нападения.

В Киевском городском ТЦК подтвердили факт конфликта с применением физической силы и заявили о служебном расследовании.

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