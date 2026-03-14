ТСН в социальных сетях

Бровары в огне: местные жители рассказали о пережитой атаке РФ

Россия массированно атаковала Киевщину дронами и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия неприятельских ударов. Фото: Доброносов / © Телеграф

В ночь на субботу, 14 марта, российские войска массированно атаковали Киевскую область ракетами и БпЛА.

В Вышгородском районе в результате удара вспыхнули складские помещения, а также был поврежден многоквартирный жилой дом.

В Броварах люди просто выбегали из домов во время атаки. Там горят дома людей.

«Да, мы успели. Попали туда в сараи. „Шахед“ прилетел», — сказала жительница корреспондента «Телеграф».

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

По последним данным, в области четыре человека погибли, еще десять пострадали.

