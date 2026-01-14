- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 2 мин
Бросил гранату в хостеле во время ссоры: детали инцидента в Киеве
Из-за подрыва гранаты во время ссоры в хостеле, к счастью, никто не пострадал.
В ночь на 9 января, во время массированного обстрела Киева, произошел взрыв в одном из хостелов на улице Жилянской. Инцидент произошел из-за конфликта между двумя жителями заведения.
Об этом сообщает полиция Киева.
«Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора», — сообщили правоохранители.
Во время спора один из мужчин получил гранату и бросил ее в сторону соседа по комнате. Взрыв произошел в помещении хостела.
«К счастью, никто не пострадал – 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате», – детализировали в полиции.
27-летний подозреваемый был задержан. Ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Хмельницком мужчина пытался «эффектно» признаться любимой, но чуть не взорвал квартиру.
Стало известно, что мужчина вынул гранату из тумбочки, передал ее сожительнице и выдернул предохранительное кольцо, что привело гранату в боевую готовность. После этого боеприпас упал рядом и взорвался.
В суде говорилось о высокой опасности ручной боевой гранаты, предназначенной для поражения живой силы. Незаконное обращение с таким боеприпасом в гражданских условиях создает значительную общественную угрозу и может быть использовано только для преступных действий. В то же время, суд первой инстанции учел все обстоятельства, на которые ссылался адвокат, и назначил минимальное наказание в рамках санкции закона.