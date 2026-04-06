"Бронирование" в ДТЭК и "Укрзалізниці": в Киеве мошенница продавала фейковые рабочие места
Столичные правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая через соцсети предлагала фиктивную работу в стратегических госкомпаниях ради бронирования и производила фальшивые волонтерские удостоверения за оплату в криптовалюте.
Жительница Киева обещала мужчинам официальное трудоустройство с освобождением от мобилизации, но после получения денег на криптогаманец исчезала. Среди его «предложений» были также фальшивые волонтерские удостоверения для выезда за границу.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.
По данным ведомства, 27-летняя подозреваемая развернула схему в социальных сетях. Она уверяла клиентов, что имеет связи для их устройства в стратегически важные компании — «Укрзализныцю» или группу ДТЭК, что гарантировало бы им автоматическое бронирование.
Крипта на маму и тысячные авансы
Чтобы не оставлять прямые следы, злоумышленница требовала перечислять аванс в криптовалюте. Кошелек был открыт по имени ее матери. Следствием задокументировано два эпизода: 50 тысяч гривен аванса за обещание «бронирования» через трудоустройство, 40 тысяч гривен за изготовление удостоверения волонтера для побега за границу.
Как только средства оказывались на счету, «агент по кадрам» блокировала клиентов и прекращала любое общение.
Что чревато подозреваемой?
Подольская окружная прокуратура уже сообщила женщине о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 4 ст. 190 УК Украины). К расследованию привлекли киберполицию и оперативников Госпогранслужбы.
Теперь «бизнесвумен» грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, были ли другие жертвы этой схемы.
