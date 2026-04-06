"Бронирование" в ДТЭК и "Укрзалізниці": в Киеве мошенница продавала фейковые рабочие места

Жительница Киева обещала мужчинам официальное трудоустройство с освобождением от мобилизации, но после получения денег на криптогаманец исчезала. Среди его «предложений» были также фальшивые волонтерские удостоверения для выезда за границу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.

По данным ведомства, 27-летняя подозреваемая развернула схему в социальных сетях. Она уверяла клиентов, что имеет связи для их устройства в стратегически важные компании — «Укрзализныцю» или группу ДТЭК, что гарантировало бы им автоматическое бронирование.

Крипта на маму и тысячные авансы

Чтобы не оставлять прямые следы, злоумышленница требовала перечислять аванс в криптовалюте. Кошелек был открыт по имени ее матери. Следствием задокументировано два эпизода: 50 тысяч гривен аванса за обещание «бронирования» через трудоустройство, 40 тысяч гривен за изготовление удостоверения волонтера для побега за границу.

Как только средства оказывались на счету, «агент по кадрам» блокировала клиентов и прекращала любое общение.

Что чревато подозреваемой?

Подольская окружная прокуратура уже сообщила женщине о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 4 ст. 190 УК Украины). К расследованию привлекли киберполицию и оперативников Госпогранслужбы.

Теперь «бизнесвумен» грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, были ли другие жертвы этой схемы.

