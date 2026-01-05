БпЛА попал по частной клинике в Киеве: есть погибший и раненые

Россияне нанесли удар по Киеву / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью, 5 января, Россия атаковала Украину «Шахедами» и баллистическими ракетами. В результате разрушений больницы в Киеве погиб человек.

О деталях сообщили мэр столицы Виталий Кличко и полиция.

Попадание произошло в частное медицинское учреждение. Многие пациенты там находились на стационарном лечении, а в общей сложности из больницы эвакуировали 70 человек.

Реклама

«Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы. В настоящее время четверо пострадавших в результате попадания в частное медицинское учреждение столицы. Двое из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении мэра.

По данным полиции, по состоянию на 07:15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения, находившемся на стационарном лечении. Среди пострадавших — 42-летняя женщина, помощь ей оказали на месте, а также две женщины 77 и 97 лет — они госпитализированы.

Полицейские работают на месте попадания и документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в Оболонском районе после попадания загорелся второй этаж четырехэтажного медучреждения, по предварительной информации, со работающим стационарным отделением. Пожар был потушен. Участие в ликвидации последствий атаки приняли около полусотни спасателей.