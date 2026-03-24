БпЛА над Киевом двигаются в сторону Выдубичей: в пригороде работает ПВО — Кличко

В Киеве зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Выдубичей. В пригороде столицы работают силы противовоздушной обороны, жителей призывают немедленно находиться в укрытиях.

Елена Кузьмич
ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 24 марта в столице зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов .

По словам мэра Киева Виталия Кличко , БПЛА направляются в сторону Выдубичей.

В пригороде Киева уже работают силы противовоздушной обороны.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно пройти к ближайшим укрытиям.

Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 : когда может быть ракетный удар

Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.

