БпЛА над Киевом двигаются в сторону Выдубичей: в пригороде работает ПВО — Кличко
В Киеве зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Выдубичей. В пригороде столицы работают силы противовоздушной обороны, жителей призывают немедленно находиться в укрытиях.
В ночь на 24 марта в столице зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов .
По словам мэра Киева Виталия Кличко , БПЛА направляются в сторону Выдубичей.
В пригороде Киева уже работают силы противовоздушной обороны.
Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно пройти к ближайшим укрытиям.
Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 : когда может быть ракетный удар
Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.