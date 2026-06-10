Bolt навсегда заблокировал водителя, сбившего 4 человека в Киеве: в компании сделали заявление

ДТП 5 июня в Киеве

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Компания Bolt навсегда заблокировала водителя, ставшего участником смертельного ДТП на Караваевых дачах в Киеве.

Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, пишет «КИЕВ24».

В компании подтвердили, что водитель автомобиля Mercedes на момент аварии имел активный доступ к платформе и совершал поездку с пассажиркой.

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После трагедии Bolt просмотрел свои внутренние правила безопасности. Теперь водители будут подвергаться пожизненной блокировке, если получат по меньшей мере две жалобы от пользователей о превышении скорости или опасном управлении.

Смертельное ДТП на Чоколовском бульваре — последние новости

В Киеве в результате трагического дорожно-транспортного происшествия погибла работница детского сада Ирина Лазарева. Авария произошла 5 июня 2026 на Чоколовском бульваре в районе Караваевых дач. В заведении, где работала женщина, сообщили, что ее смерть стала тяжелой потерей всего коллектива. Коллеги вспоминают Ирину как искренний, добрый и отзывчивый человек, которого уважали взрослые и искренне любили дети.

Кабмин готовит комплекс решений для усиления безопасности дорожного движения после резонансного смертельного ДТП в Киеве. В частности, планируется ввести более жесткие наказания для водителей, систематически нарушающих ПДД и превышающих скорость. Также правительство хочет усовершенствовать систему фиксации нарушений как автоматическую, так и неавтоматическую. Отдельно рассматривается урегулирование использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта.

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