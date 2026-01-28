Больше всего пострадала Троещина: сколько домов остаются без тепла в Киеве

Тепло / © pexels.com

В Киеве без отопления по состоянию на сегодняшний день находятся 737 жилых домов. Самая сложная ситуация – на Троещине. Проблемы с теплоснабжением фиксируют еще в ряде других районов города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какая ситуация с теплом

Глава столицы сообщил, что специалисты неустанно работают на местах.

«Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян», — отметил Кличко.

К ликвидации последствий аварий привлечены более тысячи работников коммунальных предприятий. Работы ведутся в усиленном режиме без выходных.

Помощь столичным специалистам оказывают аварийные бригады из разных регионов Украины - из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов. К работам также подключились специалисты «Укрзализныци».

Городские власти поблагодарили всех, кто поддерживает Киев в сложный период, отметив, что возобновление теплоснабжения остается одним из главных приоритетов.

Ранее стало известно, когда Киев вернется к графикам отключений. По данным городских властей, это произойдет в ближайшее время. Впрочем, киевлян предупредили, что они будут достаточно жесткими.

«Мы ждем этого дня в день. Это все зависит от титанического труда наших энергетиков, они и так осуществляют все, что могут, и работают за пределами возможного, чтобы возобновить электроснабжение города», — сказала спикер КГГА Екатерина Поп.