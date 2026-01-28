- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Больше всего пострадала Троещина: сколько домов остаются без тепла в Киеве
В столице продолжаются масштабные работы по восстановлению теплоснабжения после повреждения критической инфраструктуры в результате вражеских атак. Пока без тепла остаются сотни жилых домов, большинство из них — на левом берегу.
В Киеве без отопления по состоянию на сегодняшний день находятся 737 жилых домов. Самая сложная ситуация – на Троещине. Проблемы с теплоснабжением фиксируют еще в ряде других районов города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Какая ситуация с теплом
Глава столицы сообщил, что специалисты неустанно работают на местах.
«Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян», — отметил Кличко.
К ликвидации последствий аварий привлечены более тысячи работников коммунальных предприятий. Работы ведутся в усиленном режиме без выходных.
Помощь столичным специалистам оказывают аварийные бригады из разных регионов Украины - из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов. К работам также подключились специалисты «Укрзализныци».
Городские власти поблагодарили всех, кто поддерживает Киев в сложный период, отметив, что возобновление теплоснабжения остается одним из главных приоритетов.
Ранее стало известно, когда Киев вернется к графикам отключений. По данным городских властей, это произойдет в ближайшее время. Впрочем, киевлян предупредили, что они будут достаточно жесткими.
«Мы ждем этого дня в день. Это все зависит от титанического труда наших энергетиков, они и так осуществляют все, что могут, и работают за пределами возможного, чтобы возобновить электроснабжение города», — сказала спикер КГГА Екатерина Поп.