Более 15 прямых попаданий: Игнат рассказал о последствиях ночной атаки на Киев

Атака на Киев 21 июля. / © Associated Press

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В Киеве во время массированного удара беспилотниками и ракетами в ночь на 21 июля произошло более 15 "прямых попаданий в определенные объекты". Столица остается одной из важнейших целей для врага.

Об этом в эфире сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Остальные - видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели. ... ПВО работает, сбитые ракеты и дроны все же падают на землю, не достигая своих целей. Хотелось бы, конечно, уничтожать их подальше от населенных пунктов, не всегда это удается", - подчеркнул Игнат.

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По его словам, эту ночную атаку россиян особой нельзя назвать, поскольку таких было уже много.

"Ночь была сверхсложная не только на Франковщине. Также громко было и в других регионах. В Киеве имеем более полутора десятков попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве довольно неспокойной, мягко говоря. Также атакован Харьков и другие регионы", - подчеркнул представитель ПС.

Как сообщалось, еще раз армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Россия снова избивала по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы. В результате обстрела последствия произошли в шести районах города.

В частности, в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, а также станция метрополитена "Лукьяновская". Она временно не работала. По состоянию на сегодняшний день она уже возобновила свою работу.

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Дата публикации 10:09, 21.07.25 Количество просмотров 68 Атака на Лукьяновку: людей в метро накрыло облако пыли