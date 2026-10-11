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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Блукауты, отсутствие тепла и воды: Чмут объяснил, к чему готовиться киевлянам зимой

Тарас Чмут предупреждает, что из-за российских обстрелов отдельные районы столицы могут остаться без базовых коммунальных услуг. Эксперт объяснил, какие сценарии нужно учесть киевлянам уже сейчас.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Чмут призвал киевлян искать жилье не в Киеве

Чмут призвал киевлян искать жилье не в Киеве / © iStock

Энергетическая инфраструктура Киева непрерывно страдает от российских атак, и еще в прошлом году балансировала на грани полного истощения. Оценить, как сам город преодолеет новую зиму, пока очень сложно, но жителям Киева советуют не медлить и заранее подготовить альтернативные планы действий на случай, если жить в собственных домах станет невозможно.

Об этом заговорил глава благотворительного фонда «Повернись живим» и военный аналитик Тарас Чмут для Deutsche Welle.

Киевлян призвали найти запасные варианты жилья на зиму

По его наблюдениям, очередная волна осенних обстрелов энергетики уже стартовала. И то, как пройдет зима, зависит от многих факторов. В частности, от России, международных партнеров, возможных договоренностей об энергетическом перемирии.

Он подробно описал вероятные сценарии того, как может выглядеть кризис в мегаполисе. Поскольку Киев вместе с близлежащей агломерацией занимает огромную территорию, последствия атак не будут одинаковыми для всех. И пока одни дома будут оставаться с электроэнергией, водой и рабочей канализацией, другие могут полностью лишиться базовых коммунальных услуг.

«Если у вас есть водоснабжение и канализация, есть тепло, то, в принципе, без света можно жить. Если у вас нет тепла — то, что мы видели в прошлом году, — становится тяжело, а то и невозможно жить. Когда у вас останавливаются канализация и водоснабжение, становится невозможно жить гарантированно. И разные районы Киева, разные жилые комплексы, разные здания имеют разные системы, которые все это регулируют», — говорит Тарас Чмут.

По его мнению, именно поэтому Киев не будет парализован на 100%. Но самая плохая ситуация может произойти именно в отдельных жилых массивах.

Такой локальный коллапс может создать серьезный социальный и логистический вызов для всей столицы. Ведь десятки тысяч человек придется в случае чего куда-нибудь переселить и помочь им. Поскольку прошлая зима для Киева была очень тяжелой, киевлян призывают готовиться к худшему сценарию, чем в прошлом году.

Как один из шагов минимизации рисков, Чмут предлагает киевлянам рассмотреть вариант временного переезда за пределы города или регионов. То же он советует и своей команде, которую призывает работать дистанционно и выезжать в регионы, и не снимать квартиры в Киеве.

По его словам, в фонде ориентируются на худшее развитие событий, при котором электроснабжение, тепло и вода могут отсутствовать в течение двух месяцев.

«В целом это сложная задача и большая проблема, ведь понятно, что нельзя взять и просто переехать. У людей работа, школы, садики, родные. Впрочем, сидеть и ждать, что как-то оно будет, это очень плохой сценарий. (…) Когда вся система водоснабжения в здании лопнет, ее нужно полностью менять, а это полгода — год работы. И при всем желании уже ничего с этим не поделать. И зимой переезжать, наверное, труднее, чем сейчас, когда достаточно времени подумать об этом, подумать о возможных сценариях и что-то для этого сделать», — финализировал Чмут.

КГГА призвала киевлян сделать запасы воды и еды

Напомним, КГГА призывает жителей столицы заранее подготовиться к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением из-за усиления российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Хотя энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно для ликвидации последствий атак, киевлянам советуют сформировать базовые запасы минимум на трое суток и регулярно следить за официальными сообщениями городских властей.

Там рекомендуют сделать запас и рассчитать на сутки 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической воды на человека, а также запасти продукты длительного хранения, не требующих приготовления. К дополнительным мерам подготовки относятся зарядка павербанков и портативных станций, покупка альтернативных источников света, утепление дома для сохранения тепла и использование светоотражающих элементов на одежде на неосвещенных улицах.

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