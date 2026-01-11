Блокировка дорог не поможет: на Киевщине обратились к гражданам из-за отключения света

Отключение света

Жителей Киевской области призвали не перекрывать дороги из-за длительного отсутствия электроснабжения, ведь такие действия не ускоряют работу энергетиков. Специалисты работают без перерыва в сложных погодных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый населенный пункт, в том числе и в отдаленные общины.

Об этом сообщает КОВА.

«Перекрытие дорог и блокировка движения никак не ускорит восстановление света. Наши энергетики работают непрерывно, в сложных морозных условиях, чтобы как можно быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона», — акцентировал ведомства Николай Калашник.

В КОВА обратились к жителям Киевщины на фоне блокировки дорог из-за отсутствия света

Жителей призывают к пониманию

В сообщении отмечается, что ситуация сложна из-за массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру, которые совпали с сильными морозами и непогодой. Поэтому на этой неделе зафиксировано большое количество аварийных отключений, ликвидация которых продолжается круглосуточно.

Калашник, проживающий на Левобережье, подчеркивает: он хорошо понимает возмущение людей. Экстренные отключения коснулись и столицы, в частности Левобережья Киева, где во многих квартирах сейчас нет света и тепла.

«Аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, дерзко пользующегося временем, учитывая серьезные непогоды, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно. В настоящее время особенно важно сохранять спокойствие и держаться вместе», — отмечает он.

По словам чиновников, все обращения жителей находятся на контроле, а ни одно общество не оставят один на один с проблемой. К концу дня электроснабжение планируется возобновить во всех крупных и малых населенных пунктах области, хотя возможны единичные локальные аварии.

По состоянию на сегодняшний день электроэнергию уже вернули примерно 5 тысячам семей, а без света остаются около 25 тысяч абонентов. Работы по восстановлению продолжаются.

Жители области призывают сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и действовать слаженно, ведь только вместе можно преодолеть последствия атак и непогоды.

Ранее говорилось, что в Киевской области после атак РФ у большого количества жителей нет света .

Энергетикам удалось возобновить поставки более 370 тысяч семей. Однако погодные условия и дальше существенно усложняют ситуацию.

«Над восстановлением электроснабжения в области круглосуточно работают 187 бригад энергетиков, устраняющих повреждения. В настоящее время без электроснабжения остаются около 30 тысяч семей в населенных пунктах области. Самая сложная ситуация сохраняется в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах», - отметил Калашник.