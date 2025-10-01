Блэкауты в Киеве: в Раде откровенно сказали, будет ли "катастрофа"

Блэкаут / © ТСН.ua

Несмотря на российские атаки на энергетику Украины, блэкаутов, катастрофы не будет. Возможны лишь ограничения света. А киевлянам надо волноваться в последнюю очередь.

Об этом первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал в эфире телеканала «Київ24».

Высказываясь об угрозе для ситуации со светом в Киеве, нардеп сказал, что ситуация с электроснабжением в городе будет зависеть от того, насколько будут защищены энергетические объекты.

«Киевлянам надо волноваться в последнюю очередь. По сравнению с Харьковом, Сумской областью, Одессой, здесь Киев очень защищен, так как никто. Давайте правде в глаза смотреть. Ключевая защита противовоздушной обороны — именно над Киевом. Да, я понимаю, что и атаки самые мощные, но очень трудно и непросто врагу атаковать Киев, потому что здесь сбивают очень много», — рассказал Кучеренко.

В то же время он констатировал, что столица безусловно является зависимой от внешнего питания. Киев является дефицитным с точки зрения электроэнергии, то есть не генерирует столько электроэнергии, сколько потребляет.

«Он (Киев — ред.) зависит очень и от станции, которая неподалеку от нас, вы знаете, о какой мы говорим станции, она атакуется постоянно. Он получает в значительной степени электроэнергию от двух атомных станций — Ровенской и Хмельницкой через линии электропередач НЭК „Укрэнерго“. Поэтому Киев зависит от того, насколько будут защищены именно вот эти объекты НЭК „Укрэнерго“, которые обеспечивают питание и передачу электроэнергии от этих мощных генераций», — пояснил народный депутат.

Он выразил убеждение, что «катастрофы не будет».

«Но еще раз хочу сказать — катастрофы не будет. Будет то, что могут быть графики, то, что могут быть ограничения. Если будут действительно последствия от этих ударов — абсолютно возможно», — рассказал Кучеренко.

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заверил, что в Украине не будет блэкаутов, но возможны временные аварийные отключения света в результате российских обстрелов. У Украины есть запас мощности, оборудования, а также возможностей для передачи и распределения электроэнергии.