Блэкаут в Украине: Кличко рассказал, запустят ли метро

Метро / © Украинская правда

В Киеве постепенно восстанавливают работу метрополитена на всех трех линиях после аварийной ситуации, возникшей в энергосистеме Украины 31 января.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, уже запитаны ключевые объекты критической инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением давления в системах водоснабжения и теплоснабжения, чтобы как можно скорее вернуть услуги жителям города.

По информации КГГА, сейчас поезда курсируют на двух линиях: синяя линия работает на маршруте «Героев Днепра» — «Теремки», а зеленая — между станциями «Красный Хутор» и «Сырец». Интервалы движения составляют около 6 минут на зеленой линии и 13-15 минут на синей. На красной линии продолжаются завершающие проверки систем безопасности после подачи электроэнергии.

Что известно о блэкауте в Киеве

Напомним, в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины в Киеве было полностью остановлено движение поездов на всех трех ветках столичного метрополитена. Из-за аварийной ситуации с электроснабжением пассажиры оказались в темноте, а движение поездов и эскалаторов было заблокировано. Также энергетический коллапс вызвал отключение воды, света и тепла в городе.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, аварийные отключения стали следствием технологического нарушения. В 10:42 одновременно отключились линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ, соединяющая западные и центральные регионы Украины. Это повлекло каскадное отключение, срабатывание автоматических защит на подстанциях и разгрузку энергоблоков АЭС.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергея Нагорняка, для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.