Блекаут в Киеве: в Минэнерго дали неутешительный прогноз по возобновлению электроснабжения

Блэкаут в столице / © Associated Press

Реклама

В Киеве, в результате атаки РФ, сложилась непрогнозируемая ситуация с электроэнергией.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник 13 января.

Он подтвердил, что ночные удары вражеской армии затрудняют возобновление сетей.

Реклама

«Аварийно-восстановленные работы продолжаются фактически круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная. Сейчас никаких прогнозов мы не можем давать, поскольку враг продолжает атаки», — сказал Колесник.

Отметим, что столица страдает от блекаута после массированного удара ночью: ТЭЦ повреждены, Левый берег пятые сутки без отопления и света. Супермаркеты закрываются, температура в домах — около 16°C.

«Укрэнерго» ввело аварийные отключения поверх почасовых графиков (ГПО). Ночные графики действуют, дневные — аварийные. Работы продолжаются, но атаки срывают стабилизацию.

Напомним, утром 13 января в столице в течение нескольких часов раздавались сирены из-за угрозы атаки армией РФ. Вражеская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Очередная тревога в столице продолжалась с 04:15.

Реклама

Добавим, что РФ в очередной раз совершу атаку на энергетику. В частности, проблемы с электроснабжением возникли в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: В КИЕВЕ — ХОЛОДНО и ТЕМНО! ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛАЕ СТРАШНЕ! КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО?