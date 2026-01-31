Блэкаут в Киеве: из тоннелей метро вывели почти полтысячи пассажиров (фото)

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Реклама

В Киеве из-за аварийного обесточивания был временно остановлен метрополитен. Часть поездов остановилась непосредственно в тоннелях между станциями. Спасатели совместно с правоохранителями вывели из вагонов почти 500 человек.

Об этом сообщило ГСЧС.

Один из поездов оказался примерно в 100 метрах от станции «Вокзальная», еще один — почти в километре от «Выдубичей». Пассажиры оставались в вагонах до прибытия помощи.

Реклама

«Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был выведен 481 человек», — отметили в ГСЧС.

Сейчас киевский метрополитен сообщил о возобновлении работы в обычном режиме на всех трех линиях.

Движение поездов на красной линии между станциями «Лесная» — «Академгородок» полностью восстановлено. Поезда курсируют с интервалом около шести минут.

Также в штатном режиме работает синяя линия — интервалы между поездами соответствуют графику и составляют шесть минут.

Реклама

Ранее сообщалось о возобновлении движения поездов метрополитена на зеленой ветке между станциями «Красный Хутор» и «Сырец». Интервалы движения составляли около 6 минут.

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Эвакуация людей из заблокированных поездов метро

Что известно о блэкауте в Киеве

Напомним, из-за аварии в энергосистеме Украины в Киеве полностью остановилось движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Из-за перебоев с электроснабжением пассажиры оказались в темноте, была прекращена работа поездов и эскалаторов. Кроме того, сбой привел к отключениям водоснабжения, света и тепла в столице.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что аварийные отключения произошли из-за технологического нарушения. По его словам, в 10:42 одновременно вышли из строя линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ, которая объединяет западные и центральные регионы Украины. Это повлекло каскадное отключение, срабатывание систем автоматической защиты на подстанциях и разгрузку энергоблоков атомных электростанций.

Как отметил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, для стабилизации работы энергосистемы и полного восстановления генерации на АЭС специалистам понадобится от 24 до 36 часов.