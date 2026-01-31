- Дата публикации
Блэкаут в Киеве: из тоннелей метро вывели почти полтысячи пассажиров (фото)
Сейчас метрополитен возобновил обычный режим работы на всех трех линиях.
В Киеве из-за аварийного обесточивания был временно остановлен метрополитен. Часть поездов остановилась непосредственно в тоннелях между станциями. Спасатели совместно с правоохранителями вывели из вагонов почти 500 человек.
Об этом сообщило ГСЧС.
Один из поездов оказался примерно в 100 метрах от станции «Вокзальная», еще один — почти в километре от «Выдубичей». Пассажиры оставались в вагонах до прибытия помощи.
«Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был выведен 481 человек», — отметили в ГСЧС.
Сейчас киевский метрополитен сообщил о возобновлении работы в обычном режиме на всех трех линиях.
Движение поездов на красной линии между станциями «Лесная» — «Академгородок» полностью восстановлено. Поезда курсируют с интервалом около шести минут.
Также в штатном режиме работает синяя линия — интервалы между поездами соответствуют графику и составляют шесть минут.
Ранее сообщалось о возобновлении движения поездов метрополитена на зеленой ветке между станциями «Красный Хутор» и «Сырец». Интервалы движения составляли около 6 минут.
Что известно о блэкауте в Киеве
Напомним, из-за аварии в энергосистеме Украины в Киеве полностью остановилось движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Из-за перебоев с электроснабжением пассажиры оказались в темноте, была прекращена работа поездов и эскалаторов. Кроме того, сбой привел к отключениям водоснабжения, света и тепла в столице.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что аварийные отключения произошли из-за технологического нарушения. По его словам, в 10:42 одновременно вышли из строя линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ, которая объединяет западные и центральные регионы Украины. Это повлекло каскадное отключение, срабатывание систем автоматической защиты на подстанциях и разгрузку энергоблоков атомных электростанций.
Как отметил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, для стабилизации работы энергосистемы и полного восстановления генерации на АЭС специалистам понадобится от 24 до 36 часов.