- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1507
- Время на прочтение
- 2 мин
Блекаут в Киеве: что происходило во время полной остановки метро (фото, видео)
Из-за аварийной ситуации с электроснабжением пассажиры оказались в темноте, а движение поездов и эскалаторов было заблокировано.
31 января столицу парализовал масштабный сбой в работе общественного транспорта. Движение поездов на всех трех ветвях Киевского метрополитена было полностью остановлено.
Какая ситуация была в киевском метро, показала корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная.
По свидетельствам очевидцев, на станциях частично или полностью исчезло освещение, платформы погрузились в темноту.
Из-за остановки эскалаторов люди вынуждены самостоятельно подниматься по лестнице на выход, подсвечивая себе путь по мобильным телефонам.
Городские власти оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) официально заявили, что причиной коллапса стала проблема с внешним электроснабжением.
«Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов», — говорится в сообщении КГГА.
В настоящее время энергетики и технические службы метрополитена работают над восстановлением питания.
О сроках возобновления движения поездов городские власти пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, на событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заслушал доклады по аварийной ситуации в энергосистеме и сообщил, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы.
Сейчас главная задача государства — стабилизировать ситуацию в ближайшее время.
Также по прогнозам специалистов Минэнерго, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.