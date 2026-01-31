Блекаут в Киеве: что происходило во время полной остановки метро (фото, видео)

Метро Киева / © ТСН

31 января столицу парализовал масштабный сбой в работе общественного транспорта. Движение поездов на всех трех ветвях Киевского метрополитена было полностью остановлено.

Какая ситуация была в киевском метро, показала корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная.

Блэкаут в метро / © ТСН

По свидетельствам очевидцев, на станциях частично или полностью исчезло освещение, платформы погрузились в темноту.

Из-за остановки эскалаторов люди вынуждены самостоятельно подниматься по лестнице на выход, подсвечивая себе путь по мобильным телефонам.

Городские власти оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) официально заявили, что причиной коллапса стала проблема с внешним электроснабжением.

«Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов», — говорится в сообщении КГГА.

В настоящее время энергетики и технические службы метрополитена работают над восстановлением питания.

О сроках возобновления движения поездов городские власти пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, на событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заслушал доклады по аварийной ситуации в энергосистеме и сообщил, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы.

Сейчас главная задача государства — стабилизировать ситуацию в ближайшее время.

Также по прогнозам специалистов Минэнерго, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.