Блекаут или холодные батареи: эксперт предупредил о главной угрозе для Киева

Киев не остаться полностью без света даже при самом плохом сценарии, который может сложиться из-за атак РФ. Однако теплообеспечение — это проблема.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «КИЕВ24».

«При худшем сценарии определенное количество электроэнергии будет доступным — прежде всего от атомных блоков. Что касается тепловой генерации, то ситуация хуже. Враг понимает, что полностью он не сможет разрушить электроснабжение. Теплообеспечение в городах-миллионниках — это его цель», — подчеркнул эксперт.

По его словам, модульные миникотельные — один из возможных выходов из ситуации. Впрочем, невозможно заместить Киевские ТЭЦ полностью. Омельченко объясняет, что сейчас пытаются восстановить то, что можно восстановить.

«Единственный вопрос, сколь долго это оборудование будет доходить до Киева и как долго оно будет монтироваться. Возможно, это произойдет, когда наступит и весна», — добавил он.

Напомним, после последней массированной атаки РФ Троещина в Киеве оказалась в критическом состоянии. В частности, из-за отсутствия централизованного теплоснабжения. Люди массово используют обогревателей и мощную бытовую технику, поэтому электросети, которые не рассчитаны на длительные перегрузки, постоянно выходят из строя.