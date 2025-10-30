- Дата публикации
Бил топором по голове: в кафе в Борисполе молодчик напал на 53-летнего мужчину
Опьяневший подозреваемый нанес 53-летнему потерпевшему несколько ударов по голове топором, после чего забрал его мобильный телефон, деньги и скрылся.
В городе Борисполь Киевской области в помещении кафе 27-летний местный житель неожиданно напал на посетителя и нанес ему топором удары по голове.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
«Правоохранители установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 53-летнему потерпевшему несколько ударов по голове топором, после чего забрал его мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
Пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован.
Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).
В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Молодчику грозит до 15 лет лишения свободы.
