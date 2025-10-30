ТСН в социальных сетях

Киев
90
1 мин

Бил топором по голове: в кафе в Борисполе молодчик напал на 53-летнего мужчину

Опьяневший подозреваемый нанес 53-летнему потерпевшему несколько ударов по голове топором, после чего забрал его мобильный телефон, деньги и скрылся.

Светлана Несчетная
27-летний житель Борисполя напал с топором на мужчину

В городе Борисполь Киевской области в помещении кафе 27-летний местный житель неожиданно напал на посетителя и нанес ему топором удары по голове.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

«Правоохранители установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 53-летнему потерпевшему несколько ударов по голове топором, после чего забрал его мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован.

Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый может провести 15 лет за решеткой / © Полиция Киева

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Молодчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве перед судом предстанет мужчина, который из-за ревности к жене едва не убил соперника: он ударил его ножом в грудь.

90
