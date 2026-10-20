Огромные толпы в метро и выломанные двери: что происходит в подземке (фото, видео)

В Киевском метрополитене наблюдаются огромные толпы пассажиров / © ТСН

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Киевский метрополитен переполнен людьми. Из-за российской атаки на город станции заполнены пассажирами. В Сети пишут, что людей настолько много, что ломаются двери поездов и якобы из-за этого пассажиров высаживают из вагонов.

Например, на перроне станции «Арсенальная» очень много людей, пытающихся втиснуться в вагоны, чтобы добраться в направлении станции «Академгородок».

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Местные паблики также публикуют кадры со станций «Крещатик», «Арсенальная» и «Золотые ворота», где собралось много людей. В сообщениях о ситуации на «Арсенальной» пользователи утверждают, что пассажиров высадили через из-за сломанной двери.

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Из-за воздушной тревоги движение поездов по красной линии сейчас осуществляется:

в направлении центра — от станции «Академгородок» до станции «Крещатик»;

в направлении выезда из города — от станции «Арсенальная» до станции «Академгородок».

Толпа на платформе киевского метро / © Telegram

В Киевском метрополитене рассказали, что действительно происходит. Там уверяют, что пассажиры не ломают двери поездов и эта информация не соответствует действительности.

«Двери не ломаются, а людей много, потому что началась воздушная тревога. Да, на станции „Арсенальная“ много людей, поскольку она достаточно небольшая по своей площади. Также сейчас вечерний пик, поэтому достаточно одного поезда, чтобы на платформу вышло немало пассажиров», — рассказали ТСН.ua в компании.

Дата публикации 21:43, 20.10.26 Количество просмотров 38 Безумные толпы в метро Киева: пассажиры штурмуют вагоны

Поезда курсируют до станции «Хрещатик» и из-за угрозы с воздуха не направляются на левый берег. Во время воздушной тревоги станции метро используются как укрытие.

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Как российские атаки влияют на работу киевского метро

После российской атаки в Киеве пришлось временно ограничить движение по красной ветке метро. Из-за повреждений наземной станции, путей и кабельной сети станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрывали для входа и выхода пассажиров. Движение красной линией после атаки пришлось организовать по измененному маршруту.

Во время воздушных тревог подземка выполняет не только транспортную функцию: подземные станции становятся укрытиями для киевлян. В столице 46 подземных станций можно использовать для защиты во время обстрелов. Поэтому количество людей на платформах может быстро расти, особенно когда тревога совпадает с часами пик.

Работа городского транспорта зависит от уровня воздушной угрозы. В Киеве ввели разные правила движения во время желтого и красного уровней опасности, в частности, относительно сообщения между берегами Днепра. Как меняется работа метро во время тревог — вопрос, непосредственно влияющий на передвижение по городу и доступ людей к укрытиям.

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