Безопасные укрытия Киева: готова ли столица обеспечить выборы во время войны

Укрытие

Киев за три года существенно нарастил систему безопасности и имеет достаточно укрытий, чтобы обеспечить избирательный процесс даже во время войны.

Об этом сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире « Киевского времени».

«На сегодняшний день город Киев и Украина в целом, за всю Украину, говорить не буду, нарастило за три года безопасное пространство действительно безумными темпами. И обеспечить безопасное пространство, в которое, кстати, много где и оборудовано камерами, и оборудовано там разными элементами безопасности, в целом возможно», — сказал он.

По словам Фесика, только в одном Оболонском районе официально насчитывается более 480 хранилищ, и этого ресурса достаточно для организации избирательных участков.

«И пространства безопасности в Киеве более чем достаточно, хранилищ у меня только в районе 480 штук. Я думаю, что найти простор для проведения различных мероприятий, в том числе и выборов, возможно», — подытожил он.

