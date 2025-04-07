Безопасно гулять по паркам сразу после обработки от клещей: что говорят специалисты

Обработка парков от клещей

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После отделки парков от клещей не рекомендуется посещать их в течение трех дней.

Об этом рассказала Оксана Свинарчук, начальник управления контроля за содержанием зеленых насаждений и предоставления услуг КО Киевзеленстрой.

Обработка зеленых насаждений от клещей начнется в середине апреля. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения после обработки территорий не рекомендуется посещать их в течение трех дней», — отметила она.

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Специалист отметила, что используемые препараты являются безопасными, поскольку это кароциды, прошедшие государственную регистрацию и соответствующие санитарным нормам.

«График обработки зависит от погодных условий, но в целом начало активности клещей приходится на ранне-весенний период», — говорит Свинарчук.

В частности, планируется обработка парка Орленко и Славянского ландшафтного парка с 15 апреля.

Напомним, ученые назвали самую привлекательную группу крови для клещей.

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