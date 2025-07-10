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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Без света, потолка и окон: в Киеве кофейня работает даже после вражеского обстрела (видео)

В результате российского обстрела в Киеве повреждены жилой дом и кафе напротив. Несмотря на разрушения, заведение продолжило работу — персонал готовит напитки даже без окон и света.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
В поврежденной кофейне готовят кофе

В поврежденной кофейне готовят кофе / © ТСН

В Киеве после вражеской атаки повреждена жилая застройка. В частности, в Шевченковском районе в результате удара ранены два человека. Пострадавшие госпитализированы. Взрывная волна вынесла окна, разрушила часть потолка кафе напротив, внутри помещения — осколки стекла и строительный мусор.

Об этом рассказала корреспондента ТСН Юлия Кириенко.

Несмотря на это, кафе продолжает работать. Персонал расчищает остатки поврежденных конструкций с 5 утра, однако все же обслуживает клиентов.

Работница заведения Анастасия приготовила капучино на безлактозном молоке. Несмотря на отсутствие света, в кафе работает терминал и есть интернет — его раздали с телефона. Она поделилась, что работники живут неподалеку и провели ночь в укрытии.

«Мы в шоке. Но самое главное, что все живы. А остальное починим и купим», — отметила девушка.

Напомним, в ночь на 10 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву. Известно о 16 раненых и двух погибших жителях столицы.

Российская армия также атаковала Киевскую область ракетами и дронами. Поражения зафиксированы в четырех районах. В Обуховском районе пострадал 51-летний мужчина — он госпитализирован.

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