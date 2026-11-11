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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Беспорядки в Борщаговке: 21-летнему парню объявили подозрение — как его накажут

21-летнему юноше вручили подозрение за нападение на военнослужащих в Петропавловской Борщаговке.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Блокировал проезд и избивал автобус НГУ: 21-летнему жителю Борщаговки грозит арест без залога

Блокировал проезд и избивал автобус НГУ: 21-летнему жителю Борщаговки грозит арест без залога / © Национальная полиция Украины

По делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области объявили подозрение еще одному участнику протестов — 21-летнему местному жителю.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и собственные источники.

Юноше объявили подозрение в препятствовании деятельности Вооруженных сил. По данным правоохранителей, он оказывал физическое сопротивление военнослужащим, обеспечивающим охрану автобуса Нацгвардии.

«В частности, он оттеснял военных от транспортного средства и блокировал проезд автобуса, бил ногами по его кузову», — рассказали в прокуратуре.

По данным источника УП, речь идет о 21-летнем Николае В. Мера пресечения суд должен избрать ему 11 ноября. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте без альтернативы залога.

/ © Українська правда

© Українська правда

Напомним, что вчера, 9 ноября, по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке объявили подозрение 22-летнего парня.

До этого по делу о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке еще пяти лицам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверым — без права внесения залога, еще одной подозреваемой — с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте в Петропавловской Борщаговке, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

Ранее командующий Нагвардией генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.

Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.

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