- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Беспорядки в Борщаговке: 21-летнему парню объявили подозрение — как его накажут
21-летнему юноше вручили подозрение за нападение на военнослужащих в Петропавловской Борщаговке.
По делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области объявили подозрение еще одному участнику протестов — 21-летнему местному жителю.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и собственные источники.
Юноше объявили подозрение в препятствовании деятельности Вооруженных сил. По данным правоохранителей, он оказывал физическое сопротивление военнослужащим, обеспечивающим охрану автобуса Нацгвардии.
«В частности, он оттеснял военных от транспортного средства и блокировал проезд автобуса, бил ногами по его кузову», — рассказали в прокуратуре.
По данным источника УП, речь идет о 21-летнем Николае В. Мера пресечения суд должен избрать ему 11 ноября. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте без альтернативы залога.
Напомним, что вчера, 9 ноября, по делу о событиях в Петропавловской Борщаговке объявили подозрение 22-летнего парня.
До этого по делу о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке еще пяти лицам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверым — без права внесения залога, еще одной подозреваемой — с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте в Петропавловской Борщаговке, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.
Ранее командующий Нагвардией генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.
Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.