ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4407
Время на прочтение
1 мин

Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно о последствиях (фото)

В результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Киевскую область 21 мая.

Последствия атаки в Киевскую область 21 мая.

Ночью против 21 мая армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. Падением обломков сбитого БПЛА поврежден частный дом в Бориспольском районе. Потерпевшая семья.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"В результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района. Падением обломков сбитой цели поврежден частный дом. В здании выбиты окна и повреждена крыша. ", - подчеркнул чиновник.

У 17-летнего парня, трехлетней девочки и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины, которому 30 лет, резана рана надбровной дуги.

Также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Как сообщалось, ночью 21 мая российские дроны атаковали Украину.

В частности, в Сумах раздался ряд взрывов. Российские дроны атаковали два предприятия. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два. В результате атаки российских беспилотников на Сумы часть города оказалась без света.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie