Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно о последствиях (фото)

Последствия атаки в Киевскую область 21 мая.

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Ночью против 21 мая армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. Падением обломков сбитого БПЛА поврежден частный дом в Бориспольском районе. Потерпевшая семья.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"В результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района. Падением обломков сбитой цели поврежден частный дом. В здании выбиты окна и повреждена крыша. ", - подчеркнул чиновник.

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У 17-летнего парня, трехлетней девочки и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины, которому 30 лет, резана рана надбровной дуги.

Также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Последствия атаки в Киевскую область. Фото: КОВА.

Дата публикации 08:28, 21.05.25 Количество просмотров 6 Спали и тут шандарахнуло! Ночная атака дронами на Киевщину! Пострадали дети!

Как сообщалось, ночью 21 мая российские дроны атаковали Украину.

В частности, в Сумах раздался ряд взрывов. Российские дроны атаковали два предприятия. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два. В результате атаки российских беспилотников на Сумы часть города оказалась без света.

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