- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2282
- Время на прочтение
- 2 мин
Бананы и кофе под Киевом: как выглядят "настоящие тропики" в селе Рожны (видео)
Под Киевом селекционер Анатолий Патий выращивает бананы и уникальные лимоны в энергосберегающей теплице без отопления.
Пока в садах только распускаются почки, под Киевом можно найти настоящие тропики. Селекционер Анатолий Патий выращивает бананы, апельсины, мандарины, лимоны и не только.
Одна из посетительниц фруктовой фермы в селе Рожны поделилась своими впечатлениями в Instagram.
«Банановая ферма» в 40 км от Киева
«Едем в банановую ферму под Киевом. Не поверите, у нас такое есть. Путешествовали в село Рожны. Это так называемое киевское Полесье», — сказала автор видео.
От столицы это всего 40 км.
«Единственный минус — очень плохая дорога. Как только покинули Черкасскую область, вместе с ней попрощались и с асфальтным покрытием», — говорит посетительница фермы.
Речь идет о теплице изобретателя и селекционера Анатолия Васильевича Патия.
«Здесь даже в течение зимы и вот сейчас в марте цветут и плодоносят бананы, ананасы, апельсины, мандарины, лимоны и даже уникальный, выведенный лично господином Анатолием Киевский лимон», — рассказала автор ролика.
Лимон-рекордсмен и кофейные деревья: чем удивляет оранжерея
Также на фруктовой ферме растут инжир, кофе, оливки и другие экзоты.
«Первое, что тебя поражает с лестницы до теплицы — аромат. Он такой приятный и мощный. Что, кажется, ты можешь набрать его в пакет и везти домой», — говорит женщина.
В частности, в Рожнах вывели лимон, за которым приезжают со всего мира и который цветет семь раз в год.
«В этой теплице, которая, к слову, инновационная и функционирует благодаря запатентованной технологии и работает без электричества и отопления, круглый год не ниже 10-15 градусов тепла», — отметила автор видео.
Ранее мы писали о том, что еще в начале 1990-х Анатолий Патий разработал теплицу особого типа. Ее конструкция позволяет удерживать тепло с минимальными затратами энергии, поэтому даже в морозные зимы здесь комфортно растут ананасы, бананы, папайя и кофейные деревья. Впоследствии хозяин стал экспериментировать с селекцией и вывел уникальные сорта. К примеру, «Киевский карлик» — самый маленький в мире сорт банана, произрастающий лишь до 80 см вместо привычных 3,5 м. А еще здесь есть дерево, на котором одновременно созревают апельсины и лимоны.