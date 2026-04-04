Бананы и кофе под Киевом: как выглядят "настоящие тропики" в селе Рожны (видео)

Пока в садах только распускаются почки, под Киевом можно найти настоящие тропики. Селекционер Анатолий Патий выращивает бананы, апельсины, мандарины, лимоны и не только.

Одна из посетительниц фруктовой фермы в селе Рожны поделилась своими впечатлениями в Instagram.

«Банановая ферма» в 40 км от Киева

«Едем в банановую ферму под Киевом. Не поверите, у нас такое есть. Путешествовали в село Рожны. Это так называемое киевское Полесье», — сказала автор видео.

От столицы это всего 40 км.

«Единственный минус — очень плохая дорога. Как только покинули Черкасскую область, вместе с ней попрощались и с асфальтным покрытием», — говорит посетительница фермы.

Речь идет о теплице изобретателя и селекционера Анатолия Васильевича Патия.

«Здесь даже в течение зимы и вот сейчас в марте цветут и плодоносят бананы, ананасы, апельсины, мандарины, лимоны и даже уникальный, выведенный лично господином Анатолием Киевский лимон», — рассказала автор ролика.

Лимон-рекордсмен и кофейные деревья: чем удивляет оранжерея

Также на фруктовой ферме растут инжир, кофе, оливки и другие экзоты.

«Первое, что тебя поражает с лестницы до теплицы — аромат. Он такой приятный и мощный. Что, кажется, ты можешь набрать его в пакет и везти домой», — говорит женщина.

В частности, в Рожнах вывели лимон, за которым приезжают со всего мира и который цветет семь раз в год.

«В этой теплице, которая, к слову, инновационная и функционирует благодаря запатентованной технологии и работает без электричества и отопления, круглый год не ниже 10-15 градусов тепла», — отметила автор видео.

Ранее мы писали о том, что еще в начале 1990-х Анатолий Патий разработал теплицу особого типа. Ее конструкция позволяет удерживать тепло с минимальными затратами энергии, поэтому даже в морозные зимы здесь комфортно растут ананасы, бананы, папайя и кофейные деревья. Впоследствии хозяин стал экспериментировать с селекцией и вывел уникальные сорта. К примеру, «Киевский карлик» — самый маленький в мире сорт банана, произрастающий лишь до 80 см вместо привычных 3,5 м. А еще здесь есть дерево, на котором одновременно созревают апельсины и лимоны.