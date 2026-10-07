Баллистика не сдетонировала: после атаки в Киеве среди домов лежала боевая часть ракеты (фото)

В Киеве после ночной атаки нашли боевую часть баллистической ракеты

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Ночью 7 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. После ночной атаки в Дарницком районе столицы обнаружили недетонировавшую боевую часть ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Опасный боеприпас обнаружили прямо среди жилой застройки. Саперы ГСЧС совместно со взрывотехниками полиции изъяли боевую часть ракеты.

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Специалисты призывают жителей не приближаться к подозрительным обломкам или предметам, которые могли остаться после российской атаки, и сообщать о них соответствующие службы.

В Киеве после ночной атаки нашли боевую часть баллистической ракеты

В Киеве после ночной атаки нашли боевую часть баллистической ракеты

В Киеве после ночной атаки нашли боевую часть баллистической ракеты

В Киеве после ночной атаки нашли боевую часть баллистической ракеты

Напомним, этой ночью россияне в очередной раз атаковали Киев . В столице вспыхнули пожары. В частности, в Подольском районе было повреждено офисно-складское здание.

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли двое мужчин. Оба работали охранниками и погибли из-за прямого попадания на территории гаражного кооператива.

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