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Баллистика не сдетонировала: после атаки в Киеве среди домов лежала боевая часть ракеты (фото)
Ночная атака на Киев могла закончиться трагедией — среди жилмассива обнаружили боевую часть ракеты.
Ночью 7 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. После ночной атаки в Дарницком районе столицы обнаружили недетонировавшую боевую часть ракеты.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Опасный боеприпас обнаружили прямо среди жилой застройки. Саперы ГСЧС совместно со взрывотехниками полиции изъяли боевую часть ракеты.
Специалисты призывают жителей не приближаться к подозрительным обломкам или предметам, которые могли остаться после российской атаки, и сообщать о них соответствующие службы.
Напомним, этой ночью россияне в очередной раз атаковали Киев . В столице вспыхнули пожары. В частности, в Подольском районе было повреждено офисно-складское здание.
В Дарницком районе Киева в результате российской атаки погибли двое мужчин. Оба работали охранниками и погибли из-за прямого попадания на территории гаражного кооператива.