ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
517
Время на прочтение
1 мин

Баллистика баллистикой, а ярмарка — по расписанию: кадры несокрушимого Киева после обстрела

Россия массированно атаковала Киев ночью 25 октября. Несокрушимые жители, несмотря на страшную ночь, отправились на ярмарку, чтобы купить домой вкусненького. Продавцы охотно обслуживают людей, ведь жизнь продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ярмарка в Киеве

Ярмарка в Киеве

Ночью 25 октября РФ ударила по Киеву дронами и баллистами. Местная ярмарка продолжает работать на фоне дыма от пожаров.

Об этом сообщает ТСН.

Киевляне в очередной раз доказывают, что они не сдаются. Жители несокрушимого города продолжают заниматься привычными делами и охотно покупают вкусности домой.

«Назло москалям», — сказал продавец.

Жизнь продолжается, добавила журналистка.

Напомним, кафиры 25 октября армия РФ совершила атаку дронами и ракетами по Киеву. Есть последствия в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы. Появилась информация о пострадавших и, к сожалению, жертвах.

«Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени», - отметил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Дата публикации
Количество просмотров
517
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie