Баллистика баллистикой, а ярмарка — по расписанию: кадры несокрушимого Киева после обстрела
Россия массированно атаковала Киев ночью 25 октября. Несокрушимые жители, несмотря на страшную ночь, отправились на ярмарку, чтобы купить домой вкусненького. Продавцы охотно обслуживают людей, ведь жизнь продолжается.
Ночью 25 октября РФ ударила по Киеву дронами и баллистами. Местная ярмарка продолжает работать на фоне дыма от пожаров.
Об этом сообщает ТСН.
Киевляне в очередной раз доказывают, что они не сдаются. Жители несокрушимого города продолжают заниматься привычными делами и охотно покупают вкусности домой.
«Назло москалям», — сказал продавец.
Жизнь продолжается, добавила журналистка.
Напомним, кафиры 25 октября армия РФ совершила атаку дронами и ракетами по Киеву. Есть последствия в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы. Появилась информация о пострадавших и, к сожалению, жертвах.
«Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени», - отметил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.