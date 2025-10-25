Баллистика баллистикой, а ярмарка — по расписанию: кадры несокрушимого Киева после обстрела

Ярмарка в Киеве

Реклама

Ночью 25 октября РФ ударила по Киеву дронами и баллистами. Местная ярмарка продолжает работать на фоне дыма от пожаров.

Об этом сообщает ТСН.

Киевляне в очередной раз доказывают, что они не сдаются. Жители несокрушимого города продолжают заниматься привычными делами и охотно покупают вкусности домой.

Реклама

«Назло москалям», — сказал продавец.

Жизнь продолжается, добавила журналистка.

Напомним, кафиры 25 октября армия РФ совершила атаку дронами и ракетами по Киеву. Есть последствия в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы. Появилась информация о пострадавших и, к сожалению, жертвах.

«Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени», - отметил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.