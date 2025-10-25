Баллистическая атака на Киев — появились фото и видео

Последствия атаки

Ночью, 25 октября, враг совершил очередную баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошли попадания в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

В результате ракетного удара возникли большие пожары в нескольких районах города

По предварительной информации, 9 человек пострадали, 3 человека госпитализированы. На месте работают спасатели и службы.

По данным КМВА, в результате атаки повреждено здание детского сада. Предварительно, в результате атаки выбиты окна, повреждены автомобили, воронки во дворе жилого дома.

Спасатель на месте пожара

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.