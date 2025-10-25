ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Баллистическая атака на Киев — появились фото и видео

После серии мощных взрывов в столице поднялись пожары, власти сообщают о пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью, 25 октября, враг совершил очередную баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошли попадания в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

В результате ракетного удара возникли большие пожары в нескольких районах города

В результате ракетного удара возникли большие пожары в нескольких районах города

По предварительной информации, 9 человек пострадали, 3 человека госпитализированы. На месте работают спасатели и службы.

По данным КМВА, в результате атаки повреждено здание детского сада. Предварительно, в результате атаки выбиты окна, повреждены автомобили, воронки во дворе жилого дома.

Спасатель на месте пожара

Спасатель на месте пожара

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie