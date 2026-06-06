Непогода в Киеве / © ТСН

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В Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили преодолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.

Корреспонденты ТСН.ua также зафиксировали последствия непогоды в столице.

Значительные подтопления зафиксировали в разных районах столицы. После интенсивных осадков под воду частично ушел и бульвар Шевченко в центре Киева, что затруднило движение транспорта на отдельных участках.

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Потужна злива затопила Київ / © "Украина Сейчас" в Telegram

Потужна злива затопила Київ. Відео: Київ ІНФО

Тем временем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях. В Украинском гидрометцентре сообщили, что в ближайший час с удержанием до конца суток 6 июня на территории Киевской области и Киева ожидаются грозы. Объявлен І уровень опасности — желтый.

Специалисты предостерегают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Непогода не отступит и в ближайшие сутки. По прогнозу синоптиков, 7 июня на Киевщине и в столице ожидаются значительные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

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