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Авто плавают на дорогах, а вместо улиц — реки: Киев и область затапливает из-за непогоды (видео)
Улицы и дороги Киева оказались под водой, а синоптики уже предупредили о новой волне опасной погоды.
В Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили преодолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.
Корреспонденты ТСН.ua также зафиксировали последствия непогоды в столице.
Значительные подтопления зафиксировали в разных районах столицы. После интенсивных осадков под воду частично ушел и бульвар Шевченко в центре Киева, что затруднило движение транспорта на отдельных участках.
Тем временем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях. В Украинском гидрометцентре сообщили, что в ближайший час с удержанием до конца суток 6 июня на территории Киевской области и Киева ожидаются грозы. Объявлен І уровень опасности — желтый.
Специалисты предостерегают, что такие погодные условия могут вызвать осложнения работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Непогода не отступит и в ближайшие сутки. По прогнозу синоптиков, 7 июня на Киевщине и в столице ожидаются значительные дожди и грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.