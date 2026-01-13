Аварийные отключения света ввели в Киеве и области: что известно

Отключение света

Из-за последствий нескольких массированных атак на энергетическую инфраструктуру в столице и ряде районов Киевской области введены аварийные обесточения. Энергетики работают в круглосуточном режиме, однако сложные погодные условия замедляют темпы обновления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

По словам энергетики, сейчас жителям региона не стоит ориентироваться на привычные расписания, поскольку стабилизационные графики официально отменены в особое распоряжение.

«В настоящее время в Киеве и нескольких районах Киевщины действуют аварийные обесточения. Графики почасовых отключений временно бездействуют. Возврат к прогнозируемым графикам отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в «Укрэнерго».

Специалисты отмечают, что сейчас делают все, чтобы улучшить ситуацию со светом как можно быстрее. Жителей просят потреблять электроэнергию бережливо.

Какая ситуация в столице и в Киевской области?

Напомним, после обстрела в Киеве изменили графики отключения света, предварительные графики были отменены.

Без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.

В столице и Киевской области ряд супермаркетов временно приостановили работу, в том числе Novus на Позняках и Осокорках, а также «Сильпо». АТБ, по данным самой компании, работает бесперебойно.

Эксперт Владимир Омельченко объяснил, что с каждой новой атакой на энергетику ситуация только ухудшается, ведь система физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия специалистов.