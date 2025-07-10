Авария на синей линии метро: чиновнику КГГА объявили подозрение

Следственные действия / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к частичному разрушению тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» киевского метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, в начале декабря 2023 года между станциями Оболонско-Теремковской линии возникла аварийная ситуация техногенного характера. Из-за повреждения тоннеля движение поездов между «Лыбедской» и «Теремками» было полностью остановлено.

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На время ликвидации последствий аварии городские власти ввели альтернативное наземное сообщение — автобусные маршруты, которые дублировали закрытый участок метро.

В рамках досудебного расследования правоохранители выяснили, что директор департамента не осуществил надлежащего контроля за подчиненными коммунальными предприятиями и не приобщался к решению вопросов, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций.

Из-за этого повреждения в тоннеле обнаружили с опозданием, а меры для устранения угрозы были приняты несвоевременно.

По данным прокуратуры, убытки для столичного бюджета от простоя метрополитена, потерь доходов и расходов на запуск автобусных маршрутов составили 164 миллиона гривен.

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Напомним, в сентябре 2024 года ремонтные работы между станциями «Демеевская» — «Лыбедская» в Киеве завершены. С 12 было восстановлено полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки».