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- Киев
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Авария на синей линии метро: чиновнику КГГА объявили подозрение
Чиновника КГГА подозревают в халатности. Следствие оценивает убытки в 164 миллиона гривен.
В Киеве директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к частичному разрушению тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» киевского метрополитена.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, в начале декабря 2023 года между станциями Оболонско-Теремковской линии возникла аварийная ситуация техногенного характера. Из-за повреждения тоннеля движение поездов между «Лыбедской» и «Теремками» было полностью остановлено.
На время ликвидации последствий аварии городские власти ввели альтернативное наземное сообщение — автобусные маршруты, которые дублировали закрытый участок метро.
В рамках досудебного расследования правоохранители выяснили, что директор департамента не осуществил надлежащего контроля за подчиненными коммунальными предприятиями и не приобщался к решению вопросов, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций.
Из-за этого повреждения в тоннеле обнаружили с опозданием, а меры для устранения угрозы были приняты несвоевременно.
По данным прокуратуры, убытки для столичного бюджета от простоя метрополитена, потерь доходов и расходов на запуск автобусных маршрутов составили 164 миллиона гривен.
Напомним, в сентябре 2024 года ремонтные работы между станциями «Демеевская» — «Лыбедская» в Киеве завершены. С 12 было восстановлено полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки».