Атаки "Шахедов" на Киев: политик предложил новую стратегию защиты от дронов РФ

ПВО и "Шахеды" / © ТСН

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В Киеве мобилизованные должны быть вовлечены в борьбу с российскими «Шахедами». В перспективе эти военные должны заниматься защитой столицы, без опрокидывания в зону боевых действий.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры Украины (2016-2019), майор ВСУ в отставке.

Как отметил Емельян, важной задачей для военно-гражданских администраций, в частности в Киеве, должна быть мобилизация и защита от военных угроз.

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«Они должны договориться с Министерством обороны и ВСУ, чтобы организовать мобилизацию по месту жительства граждан. И их больше никуда не опрокидывают, пехотой к востоку или югу, а они несут боевое дежурство по периметру столицы и ключевым ее высотам», — считает политик.

Емельян подчеркнул на необходимости их привлечения мобилизованных в местные ТРО для борьбы с «Шахедами» с помощью полученных ПВО и закупки нужного оборудования.

Политик подчеркнул, что такая организация помогла бы значительно снизить удары вражеских дронов по столице. Если администрации не справляются, мэр Киева мог взять на себя ответственность за улучшение защиты города.

Напомним, армия РФ 10 июня устроила массированную атаку по Киеву .

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Из-за вражеских обстрелов в больницах Киева находятся двое пострадавших. Еще четырем оказали помощь амбулаторно.

Впоследствии, к сожалению, стало известно о погибшем человеке.