Атака вражеских дронов на Киев: стало известно количество пострадавших

Удар «Шахедами» по Киеву / © ТСН.ua

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В ночь на 10 апреля Россия ударила «Шахедами» по Киеву. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и рассказал о состоянии пострадавших.

«В результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека. Один из них госпитализирован в больницу. Двое медиков оказали помощь на месте», — отметил мэр.

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Напомним, последствия атаки российских дронов зафиксированы в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.