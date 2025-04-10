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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака вражеских дронов на Киев: стало известно количество пострадавших

Один из пострадавших госпитализирован в больницу, двоим другим медики оказали помощь на месте.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар "Шахедами" по Киеву

Удар «Шахедами» по Киеву / © ТСН.ua

В ночь на 10 апреля Россия ударила «Шахедами» по Киеву. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и рассказал о состоянии пострадавших.

«В результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека. Один из них госпитализирован в больницу. Двое медиков оказали помощь на месте», — отметил мэр.

Напомним, последствия атаки российских дронов зафиксированы в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

  • В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек.

  • В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

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