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- Киев
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Атака вражеских дронов на Киев: стало известно количество пострадавших
Один из пострадавших госпитализирован в больницу, двоим другим медики оказали помощь на месте.
В ночь на 10 апреля Россия ударила «Шахедами» по Киеву. В результате атаки пострадали три человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и рассказал о состоянии пострадавших.
«В результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека. Один из них госпитализирован в больницу. Двое медиков оказали помощь на месте», — отметил мэр.
Напомним, последствия атаки российских дронов зафиксированы в Дарницком и Голосеевском районах столицы.
В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек.
В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.