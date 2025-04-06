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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2385
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Киевщину: есть разрушения в трех районах (фото)

Пострадавших у населения нет.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Киевщину

Атака РФ на Киевщину

Ночью враг провел массированную комбинированную атаку БПЛА и ракетами в Киевскую область. В области работали силы ПВО . Есть сбитые враждебные цели.

Об этом написал глава Киевской ОВА Николай Колашник.

Последствия атаки фиксируются в трех районах:

  • Броварской район. Потерпели разрушения 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика. Также повреждены окна и фасад автозаправочной станции.

  • Бучанский район. Повреждена крыша и стена дома. Повреждения незначительны.

  • Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

"В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не пройдет. Берегите себя и своих близких", - призвали жителей.

Ранее госпожа посол США Бриджет Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по Киеву и остальной Украине, отметив, что атака осуществляется со стороны России.

Дата публикации
Количество просмотров
2385
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