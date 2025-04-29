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- Киев
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В результате атаки дронов на Киев пострадали люди: подробности
Три человека обратились за медицинской помощью — на месте, без госпитализации.
В ночь на 29 апреля Киев в очередной раз атаковали российские дроны.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
Поражение объектов критической инфраструктуры не допущено.
В пределах Киева в результате падения обломков одной из сбитых дронов зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе. Есть разрушение, повреждение зданий и автомобилей. На месте продолжают работать спасатели.
Три человека обратились за медицинской помощью — на месте, без госпитализации.
В общей сложности за прошедшие сутки воздушная тревога в Киеве объявлялась трижды: в связи с угрозой применения баллистического вооружения и из-за угрозы атаки вражеских ударных БпЛА.
Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил о том, что РФ пытается усиливать воздушный террор и истощать украинскую ПВО.