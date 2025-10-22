ТСН в социальных сетях

Киев
2062
1 мин

Атака России на Киев: власти назвали количество погибших и травмированных

Этой ночью российская армия убила в столице двух человек.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью и утром среды, 22 октября, из-за российской атаки на Киев погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате вражеской атаки погибли два человека", - подчеркнул городской голова.

По его информации, по состоянию на 08:00 известно о пяти пострадавших киевлянах. В частности, травмирован двухлетний ребенок.

Впоследствии мэр добавил, что количество пострадавших возросло до 13 человек - из них четверо детей. В больницы госпитализировали четырех взрослых и троих детей. Другим медики оказывают помощь амбулаторно.

По данным главы КМВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 09:40 известно о 18 пострадавших киевлянах. Впрочем, добавил он, это количество неокончательно.

Как сообщалось, этой ночью и утром российская армия нанесла массированный удар по Киеву. По данным городских властей, последствия фиксируют в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.

