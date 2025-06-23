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Атака России на Киев: стали известны детали о жертвах и пострадавших
Из-за обстрела Киева количество жертв возросло до 6.
Российские войска 23 июня ударили по Киеву. Власти сообщили детали о погибших и пострадавших.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко.
По его словам, Россия, в частности, убила супружескую пару. В результате удара пострадал подросток.
«Среди погибших — супруги, среди пострадавших — 15-летняя девушка», — подчеркнул он.
Последствия атаки в Киеве
В общей сложности по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже семь часов.
«Работают наши герои без оружия! Рядом со спасателями уже наши коммунальщики. А рядом с людьми — волонтеры. В Шевченковском районе развернули два штаба (ул. Парково-Сырецкая, 11А, ул. Елены Телиги, 5). Здесь каждому окажут помощь», — акцентировал он.
Главы всех районов на прямой связи сейчас готовят помощь для пострадавших локаций. Так, Днепровский район уже отправил 3 единицы техники и 6 специалистов для помощи. Вскоре здесь будут коммунальщики из других районов.
«Мы будем бок о бок друг с другом. А россияне останутся наедине со своей чернотой», — подчеркнул Ткаченко.
Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 23 июня армия РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. оккупанты привлекли как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Далее, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
Последствия фиксируют в 5 районах столицы: Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском. Там повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобили и т.д.
В результате атаки России на Киев погибли 6 человек, еще более 15 — пострадали.