Атака России на Киев: стали известны детали о жертвах и пострадавших

Атака на Киев / © Владимир Зеленский

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Российские войска 23 июня ударили по Киеву. Власти сообщили детали о погибших и пострадавших.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

По его словам, Россия, в частности, убила супружескую пару. В результате удара пострадал подросток.

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«Среди погибших — супруги, среди пострадавших — 15-летняя девушка», — подчеркнул он.

Последствия атаки в Киеве

В общей сложности по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже семь часов.

«Работают наши герои без оружия! Рядом со спасателями уже наши коммунальщики. А рядом с людьми — волонтеры. В Шевченковском районе развернули два штаба (ул. Парково-Сырецкая, 11А, ул. Елены Телиги, 5). Здесь каждому окажут помощь», — акцентировал он.

Главы всех районов на прямой связи сейчас готовят помощь для пострадавших локаций. Так, Днепровский район уже отправил 3 единицы техники и 6 специалистов для помощи. Вскоре здесь будут коммунальщики из других районов.

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«Мы будем бок о бок друг с другом. А россияне останутся наедине со своей чернотой», — подчеркнул Ткаченко.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 23 июня армия РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. оккупанты привлекли как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Далее, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

Последствия фиксируют в 5 районах столицы: Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском. Там повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобили и т.д.

В результате атаки России на Киев погибли 6 человек, еще более 15 — пострадали.

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